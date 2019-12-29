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29.12.2019 (01:04)

Первый матч на новом льду провели нахимовцы в Санкт-Петербурге

В преддверии открытия катка лед в Нахимовском военно-морском училище опробовали команды его воспитанников «Морские юнги» и «Тритоны».

Товарищеская встреча воспитанников состоялась с участием воспитателей и командования училища. Хоккейные команды на трибунах поддерживали воспитанники и преподаватели, воспитатели и родители, а также ветераны Нахимовского военно-морского училища. Лучшие хоккеисты матча награждены сувенирами.

«Спортивная работа в довузовских военно-морских учебных заведениях имеет огромное значения для последующего личностного становления и профессионального выбора. Флот и море любят сильных», – отметил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-Морской Флот , Нахимовское училище , Спорт , Социальное развитие , Среднее образование
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