29.12.2019 (01:04)
Первый матч на новом льду провели нахимовцы в Санкт-Петербурге
В преддверии открытия катка лед в Нахимовском военно-морском училище опробовали команды его воспитанников «Морские юнги» и «Тритоны».
Товарищеская встреча воспитанников состоялась с участием воспитателей и командования училища. Хоккейные команды на трибунах поддерживали воспитанники и преподаватели, воспитатели и родители, а также ветераны Нахимовского военно-морского училища. Лучшие хоккеисты матча награждены сувенирами.
«Спортивная работа в довузовских военно-морских учебных заведениях имеет огромное значения для последующего личностного становления и профессионального выбора. Флот и море любят сильных», – отметил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов.
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