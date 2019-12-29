29.12.2019 (00:46)

70 новобранцев научно-производственной роты предприятия «Севмаш» приступили к занятиям по специальности и курсу молодого бойца

Новобранцы научно-производственной роты – выпускники базовых образовательных учреждений «Севмаша», Техникума судостроения и машиностроения, Института судостроения и морской арктической техники. На предприятии они проходили производственную практику. Их служба будет проходить там же, на знакомых военнослужащим рабочих местах.

Военнослужащие научно-производственной роты под руководством опытных мастеров заняты на строительстве атомных подводных лодок, которое ведет их родное предприятие.

«Военнослужащие роты не только проходят военную службу, но и строят атомный подводный флот, который защищает морские рубежи нашей страны. Уверен, что они повысят квалификацию и вернутся уже в другом качестве на завод», – сообщил заместитель генерального директора по управлению персоналом «Севмаша» Владимир Сыродубов. По словам кадровиков предприятия, спрос на службу в научно-производственной роте существенно вырос.

Молодые люди все чаще узнают о специфике рот, просят записать их в ряды подразделения. На предприятии рассчитывают, что после окончания службы бойцы НПР вернутся на завод. Первые положительные результаты в этом направлении уже есть – после окончания службы первого призыва на работу на «Севмаш» вернулись 90% молодых людей.Моряки смогли проявить себя не только на службе, но и на производстве.

На «Севмаше» функционирует самая большая научно-производственная рота. Она была сформирована в 2018 году. Предприятие стало первым в Объединенной судостроительной корпорации и отрасли в целом, где функционируют НПР. В ноябре Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов отметил: «Вопрос научно-производственных рот в ВМФ должен находиться в постоянном поле внимания соответствующих руководителей и начальников, так как эффективность функционирования этих подразделений уже успешно доказана на практике. Необходимо анализировать, обобщать, распространять этот хороший опыт».

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице