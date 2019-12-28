28.12.2019 (19:33)

В Михайловской военной артиллерийской академии провели день открытых дверей

В Михайловской военной артиллерийской академии проведен день открытых дверей. В нём приняли участие старшеклассники общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга и их родители.

Открыл мероприятие приветственным словом заместитель начальника академии по военно-политической работе полковник Андрей Титов. Он информировал присутствующих о направлении деятельности академии, рассказал, на каких факультетах учатся будущие ракетчики и артиллеристы. Полковник Андрей Титов подчеркнул, что академии 7 декабря 2020 года исполнится 200 лет.

Заместитель начальника учебно-методического отдела подполковник Роман Трофимов рассказал о порядке поступления в академию и ответил на заданные вопросы. Гостям были розданы справочно-информационные буклеты. Продемонстрированные участникам профориентационного мероприятия видеофильмы об академии вызвали большой интерес.

Знакомство с историей одного из старейших военных вузов страны гости академии продолжилось в музее.

Большое впечатление на участников мероприятия произвело посещение кафедры артиллерийского вооружения и противотанковых ракетных комплексов, где им продемонстрировали образцы вооружения и военной техники реактивной, буксируемой и самоходной артиллерии.

Содействие молодёжи в достойном выборе будущей профессии одно из направлений деятельности академии, которому уделяется большое внимание. Посетить мероприятия дня открытых дверей в Михайловской военной артиллерийской академии в 2020 году можно будет 31 января, 28 февраля и 27 марта.

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