28.12.2019 (19:22)

Более 750 детей десантников посетили Новогоднюю ёлку командующего ВДВ

Сегодня в Общественном центре Моссовета в Москве состоялась Новогодняя ёлка командующего Воздушно-десантными войсками (ВДВ).

Более 700 детей военнослужащих и гражданского персонала ВДВ, а также воспитанников Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» были приглашены на праздничное представление, устроенное командованием войск.

В фойе и на сцене Общественного центра Моссовета развернулось красочное шоу, непосредственными участниками которого и главными героями стали дети десантников.

Перед гостями праздника в интерактивной программе выступил детский коллектив Ансамбля песни и пляски ВДВ и другие артисты. Специально для детей организаторы праздника подготовили грандиозный музыкальный спектакль «Волшебные чудеса в новогоднюю ночь» по мотивам сказок Ганса Христиана Андерсена.

От имени командующего ВДВ выступил его заместитель по военно-политической работе генерал-майор Виктор Купчишин, который тепло поприветствовал, а также горячо и сердечно поздравил всех собравшихся в зале с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым.

«Желаю Вам благополучия, счастья и радости, доброго и мирного неба над головой! Гордитесь своими родителями, они у вас замечательные и самые лучшие!», — сказал заместитель командующего ВДВ.

Праздник стал началом череды новогодних мероприятий с участием личного состава ВДВ.

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