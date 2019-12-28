28.12.2019 (19:07)

Оснащение надводной составляющей Черноморского флота новейшими боевыми кораблями будет продолжаться

Сегодня состоялись торжественные церемонии приема в состав Военно-Морского Флота (ВМФ) малого ракетного корабля «Ингушетия» проекта 21631, построенного на Зеленодольском судостроительном заводе, и корабля противоминной обороны «Владимир Емельянов» проекта 12700, построенного на Средне-Невском судостроительном заводе.

Приказом главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова оба корабля пополнят надводную составляющую Черноморского флота.

«Эти корабли оснащены самым современным вооружением. Они укрепят потенциал надводных сил Черноморского флота, позволив еще более эффективно решать задачи в своей операционной зоне ответственности. По своей мореходности и возможностям данные корабли отвечают самым современным требованиям. Экипажи прошли подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ России, обеспечили все этапы испытаний и готовы к эксплуатации техники и вооружения», — подчеркнул Адмирал Николай Евменов.

Главнокомандующий ВМФ также отметил, что оснащение надводной составляющей Черноморского флота будет продолжаться в соответствии Госпрограммой вооружений.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице