Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

28.12.2019 (19:07)

Оснащение надводной составляющей Черноморского флота новейшими боевыми кораблями будет продолжаться

Сегодня состоялись торжественные церемонии приема в состав Военно-Морского Флота (ВМФ) малого ракетного корабля «Ингушетия» проекта 21631, построенного на Зеленодольском судостроительном заводе, и корабля противоминной обороны «Владимир Емельянов» проекта 12700, построенного на Средне-Невском судостроительном заводе.

Приказом главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова оба корабля пополнят надводную составляющую Черноморского флота.

«Эти корабли оснащены самым современным вооружением. Они укрепят потенциал надводных сил Черноморского флота, позволив еще более эффективно решать задачи в своей операционной зоне ответственности. По своей мореходности и возможностям данные корабли отвечают самым современным требованиям. Экипажи прошли подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ России, обеспечили все этапы испытаний и готовы к эксплуатации техники и вооружения», — подчеркнул Адмирал Николай Евменов.

Главнокомандующий ВМФ также отметил, что оснащение надводной составляющей Черноморского флота будет продолжаться в соответствии Госпрограммой вооружений.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В состав Черноморского флота вошел новейший малый ракетный корабль «Ингушетия»
На Черноморский флот прибыла последняя в 2019 году команда молодого пополнения осеннего призыва
Состав Черноморского флота пополнил новейший корабль противоминной обороны «Владимир Емельянов»
Отряд кораблей Балтийского флота вышел в район проведения международных учений

Метки:
Военно-Морской Флот , Черноморский флот , Командующий , Корабли , ОПК
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false