28.12.2019 (18:39)
В Коломне прошла юнармейская ёлка
26 декабря для юнармейцев Коломенского городского округа Московской области в МБОУ СОШ №28 прошла юнармейская ёлка.
Местное отделение Коломенского городского округа объединяет 28 отрядов и более 500 юных патриотов города, в этом году команда юнармейцев города пополнилась на 150 талантливых ребят, а работа местного отделения была отмечена специальной номинацией «ПРОРЫВ ГОДА» рамках смотра-конкурса местных отделений ВВПОД «ЮНАРМИЯ».
Участниками предновогоднего юнармейского мероприятия стали юнармейцы школы и города, активно принимавшие участие в городских и областных мероприятиях. Для юнармейцев была проведена интерактивная игровая программа. Каждый получил памятный подарок к Новому году.
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