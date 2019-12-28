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28.12.2019 (18:39)

В Коломне прошла юнармейская ёлка

26 декабря для юнармейцев Коломенского городского округа Московской области в МБОУ СОШ №28 прошла юнармейская ёлка.

Местное отделение Коломенского городского округа объединяет 28 отрядов и более 500 юных патриотов города, в этом году команда юнармейцев города пополнилась на 150 талантливых ребят, а работа местного отделения была отмечена специальной номинацией «ПРОРЫВ ГОДА»  рамках смотра-конкурса местных отделений ВВПОД «ЮНАРМИЯ».

Участниками предновогоднего юнармейского мероприятия стали юнармейцы школы и города, активно принимавшие участие в городских и областных мероприятиях. Для юнармейцев была проведена интерактивная игровая программа. Каждый получил памятный подарок к Новому году.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Западный военный округ , Праздники , Военно-патриотическое воспитание , Юнармия
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