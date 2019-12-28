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28.12.2019 (18:30)

В состав Черноморского флота вошел новейший малый ракетный корабль «Ингушетия»

В Севастополе, на причале Минная стенка, прошла торжественная церемония по приёму в состав Черноморского флота новейшего малого ракетного корабля (МРК) «Ингушетия». Андреевский флаг нового корабля был освящен в присутствии членов экипажа в Соборе святого Равноапостольного князя Владимира, усыпальнице адмиралов.

С напутственными словами к экипажу нового корабля обратились заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров, командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов, а также представители Республики Ингушетия и правительства Севастополя. Завершилось торжественное мероприятие на борту корабля церемонией гашения почтовой марки с изображением МРК «Ингушетия».

После подъёма Андреевского флага экипаж корабля начнёт отработку специальных курсовых задач и уже в январе 2020 года приступит к выполнению плановых задач боевой подготовки.

Справочно:

Малый ракетный корабль «Ингушетия» является восьмым кораблем модернизированной серии «Буян-М», построенным в рамках реализации кораблестроительной программы ВМФ на Зеленодольском судостроительном заводе имени А.М. Горького. Корабль имеет увеличенное водоизмещение и помимо средств самообороны оснащен высокоточным оружием - новейшим ракетным комплексом большой дальности «Калибр-НК».

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ , Корабли , Торжественные церемонии
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