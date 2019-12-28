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28.12.2019 (18:17)

Единственному в ВС РФ гвардейскому мотострелковому полку ЗВО вернут почетное имя Александра Матросова и вручат и боевое знамя нового образца

Мотострелковый полк общевойсковой армии Западного военного округа в Брянской области вновь назовут почетным именем Александра Матросова. Образованный в 2018 году, он стал преемником боевого пути 254-го гвардейского стрелкового полка, где служил Матросов.

После завершения экспертизы архивных документов в 2020 году полку будет вручено боевое знамя нового образца и присвоены почетные наименования «гвардейский» и «имени Александра Матросова».

На вооружении современного мотострелкового полка поставлены новые образцы вооружения и военной техники. Основными из них стали танки Т-72БА с усиленными двигателями и возможностью стрельбы управляемыми боеприпасами, бронетранспортеры БТР-82А с 30-мм автоматической пушкой, противотанковые комплексы «Корнет», 152-мм гаубицы «Мста-Б», реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град».

В течение зимнего периода обучения мотострелки будут совершенствовать свою профессиональную выучку, наращивать боевую слаженность подразделений, а на заключительном этапе обучения с ними проведут тактические учения с боевыми стрельбами. Половина занятий, в том числе стрельб, пройдет в ночное время.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Мотострелковые войска , Западный военный округ
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