28.12.2019 (18:03)
На Черноморский флот прибыла последняя в 2019 году команда молодого пополнения осеннего призыва
На Черноморском флоте завершился приём команд молодого пополнения в ходе осеннего призыва граждан на военную службу.
Накануне в Новороссийскую военно-морскую базу прибыла последняя в 2019 году команда молодого пополнения численностью 50 человек.
Всего с начала осеннего призыва более 1,6 тыс. новобранцев прибыли для прохождения военной службы на корабли и в воинские части Черноморского флота.
На данный момент план призыва для ЧФ выполнен в полном объёме.
Все военнослужащие из состава молодого пополнения после прибытия на флот проходят подготовительный курс, в ходе которого получат знания и навыки по основным направлениям общевойсковой подготовки.
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