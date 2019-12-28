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28.12.2019 (18:03)

На Черноморский флот прибыла последняя в 2019 году команда молодого пополнения осеннего призыва

На Черноморском флоте завершился приём команд молодого пополнения в ходе осеннего призыва граждан на военную службу.

Накануне в Новороссийскую военно-морскую базу прибыла последняя в 2019 году команда молодого пополнения численностью 50 человек.

Всего с начала осеннего призыва более 1,6 тыс. новобранцев прибыли для прохождения военной службы на корабли и в воинские части Черноморского флота.

На данный момент план призыва для ЧФ выполнен в полном объёме.

Все военнослужащие из состава молодого пополнения после прибытия на флот проходят подготовительный курс, в ходе которого получат знания и навыки по основным направлениям общевойсковой подготовки.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ
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