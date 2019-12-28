28.12.2019 (17:53)

Состав Черноморского флота пополнил новейший корабль противоминной обороны «Владимир Емельянов»

В состав Черноморского флота вошёл новейший корабль противоминной обороны «Владимир Емельянов».

Торжественная церемония по приёму в состав флота современного тральщика прошла в главной базе Балтийского флота — городе Балтийске, где накануне экипаж корабля завершил программу государственных испытаний.

Мероприятие прошло под руководством заместителя командующего Черноморским флотом по вооружению капитана 1 ранга Валерия Хоруна. В церемонии приняли участие ветераны ВМФ, командование Балтийского флота, семьи и родственники членов экипажа корабля.

После подъёма Андреевского флага экипаж новейшего корабля противоминной обороны приступит к сдаче курсовых задач и подготовке к переходу в Севастополь.

Справочно:

«Владимир Емельянов» — третий серийный корабль проекта 12700, построенный на Средне-Невском судостроительном заводе, является представителем нового поколения кораблей противоминной обороны, имеет уникальный корпус из монолитного стеклопластика, автоматизированную систему управления противоминными действиями, вооружён современными гидроакустическими станциями, размещенными на корабле и на телеуправляемых и автономных подводных снарядах. «Владимир Емельянов» предназначен для поиска и уничтожения мин в акваториях военно-морских баз.

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