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28.12.2019 (17:56)

На водительской конференции в оперативной группе российских войск в Приднестровье подвели итоги за год

В гарнизонном офицерском клубе Тирасполя состоялась водительская конференция для военнослужащих и гражданского персонала Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) с подведением итогов водительской деятельности за год.

К мероприятию было привлечено более 500 военнослужащих-водителей и военнослужащих, пользующихся личным автотранспортом. Руководителем занятия были доведены информация о привлечении водителей к административной и уголовной ответственности за нарушения правил дорожного движения и анализ аварийности на транспорте в Западном военном округе за 2019 год, отметив нулевую аварийность в Приднестровском регионе со стороны личного состава ОГРВ ПРРМ.

В ходе конференции начальник ОГРВ ПРРМ вручил грамоты и ценные подарки с символикой Министерства обороны лучшим водителям по итогам календарного года продемонстрировавшие высокую профессиональную выучку на занятиях по боевой подготовке, в соревнованиях «Воин содружества-2019» и на конкурсах среди подразделений ОГРВ ПРРМ. В рамках водительской конференция были подведены итоги за год, по результатам которого военнослужащие-водители преодолели около 300 тыс. километров.

Благодаря качественной подготовке водителей ОГРВ ПРРМ в течение последних лет российские военнослужащие сохраняют за собой нулевую аварийность в Приднестровском регионе.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Приднестровье , Автомобили
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