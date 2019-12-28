28.12.2019 (17:43)

Разведчики общевойсковой армии ЗВО начали готовиться к международному конкурсу АрМИ-2020 «Отличники войсковой разведки»

Разведчики общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированной в Белгородской и Смоленской областях, начали готовиться к международному конкурсу «Отличники войсковой разведки», который пройдет в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2020).

Отбор для участия в конкурсе пройдут свыше 500 человек. Военнослужащие отработают действия на штурмовой полосе. Разведчики должны показать слаженность действий в составе боевых двоек в условиях ограниченного пространства, а также поразить специальные мишени в виде гонга и спортивные мишени, которые покажут точность попаданий. Тренировки команд уже начались. Они проходят по специальной системе подготовки, где группа выполняет каждое действие под счет сирены.

В ходе тренировки разведчики отрабатывают определение местонахождения условного противника с «короткого взгляда», уход с линии огня, занятие новой огневой позиции и стрельбу из штатного автоматического и короткоствольного оружия с различной дистанции. Индивидуальное выполнение упражнений контрольных стрельб подразумевает стрельбу по мишеням каждым разведчиком из своего оружия, будь то снайперская винтовка, автомат, пулемет или противотанковый гранатомет. Кроме того, все разведчики выполняют упражнения по стрельбе из пистолета, метанию ножа и саперной лопатки.

Соревнования включают несколько этапов, в последнем из которых группам предстоит совершить выход в район разведки с выполнением огневой задачи.

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