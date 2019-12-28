28.12.2019 (17:48)

Курсантов сызранского филиала Военно-воздушной академии готовят с учетом сирийского опыта

В сызранском филиале Военно-воздушной академии на основе опыта применения частей и подразделений армейской авиации в Сирийской Арабской Республике внесены изменения в квалификационные требования к выпускникам, скорректирована основная профессиональная образовательная программа, разрабатываются новые учебные пособия, изменена программа летной практики выпускного курса.

В рамках подготовки и совершенствования лётно-инструкторского состава разработаны, спланированы и успешно проводятся лётно-тактические учения с полной отработкой тактических и лётных документов, в основу алгоритма подготовки которых полностью положен приобретённый боевой опыт применения подразделений армейской авиации ВКС в Сирии.

После приобретения служебного и лётного опыта при прохождении службы на первичных лётных офицерских должностях выпускники, имея базовое образование, полученное по специальности в стенах сызранского филиала Военно-воздушной академии, способны замещать последующие офицерские лётные должности в авиационных частях до уровня командира вертолётной эскадрильи включительно.

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