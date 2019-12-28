28.12.2019 (17:39)

Военнослужащие десантно-штурмового соединения ВДВ из Бурятии отработали тактические действия в обороне с боевой стрельбой

На полигоне Сосновый Бор гвардейского десантно-штурмового соединения, дислоцированного в Улан-Удэ, военнослужащие десантно-штурмового батальона провели боевые стрельбы отделений и отработали тактику действия подразделений в обороне.

В соответствии с поставленной учебно-боевой задачей военнослужащие отделений десантно-штурмовых рот под прикрытием боевых машин десанта БМД-2 вели огонь с оборонительных огневых позиций по появляющимся и движущимся целям из штатного оружия на расстоянии до 600 метров. Действуя умело и решительно, подразделения ВДВ удержали занимаемый рубеж до прибытия основных сил батальона.

В ходе занятий были отработаны вопросы подготовки личного состава отделений к выполнению практических стрельб из штатного оружия, работы командиров отделений по руководству личным составом в условиях, приближенных к боевым, принятия решения по поступающим вводным. Главной целью занятия являлась отработка слаженности действий личного состава в обороне при выполнении поставленных задач.

В течение зимнего периода обучения личному составу соединения предстоит еще принять участие в мероприятиях боевой подготовки различного уровня.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице