28.12.2019 (17:36)
Свыше 500 новобранцев мотострелкового и танкового полков Ельнинской дивизии ЗВО приняли Военную присягу в Брянской области
Около 500 новобранцев воинских частей Ельнинской мотострелковой дивизии Западного военного округа приняли Военную присягу в Брянской области.
На торжественном мероприятии присутствовали ветераны Вооруженных Сил, представители администрации, комитета солдатских матерей, общественных и военно-патриотических организаций.
Также за церемонией наблюдали родители, друзья и знакомые новобранцев, прибывшие на принятие присяги. Всего свыше 3,5 тысяч человек смогли ознакомиться с учебно-материальной базой подразделений, социальными и бытовыми условиями службы в современных военных городках.
В течение месяца личный состав молодого пополнения прошел курс интенсивной боевой подготовки, а также обучился навыкам строевой и огневой подготовки.
После приведения к Военной присяге военнослужащие продолжат службу в подразделениях мотострелкового и танкового полков ЗВО.