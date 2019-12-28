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28.12.2019 (17:36)

Свыше 500 новобранцев мотострелкового и танкового полков Ельнинской дивизии ЗВО приняли Военную присягу в Брянской области

Около 500 новобранцев воинских частей Ельнинской мотострелковой дивизии Западного военного округа приняли Военную присягу в Брянской области.

На торжественном мероприятии присутствовали ветераны Вооруженных Сил, представители администрации, комитета солдатских матерей, общественных и военно-патриотических организаций.

Также за церемонией наблюдали родители, друзья и знакомые новобранцев, прибывшие на принятие присяги. Всего свыше 3,5 тысяч человек смогли ознакомиться с учебно-материальной базой подразделений, социальными и бытовыми условиями службы в современных военных городках.

В течение месяца личный состав молодого пополнения прошел курс интенсивной боевой подготовки, а также обучился навыкам строевой и огневой подготовки.

После приведения к Военной присяге военнослужащие продолжат службу в подразделениях мотострелкового и танкового полков ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Призывник , Военная служба по призыву , Западный военный округ , Присяга
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