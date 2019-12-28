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28.12.2019 (17:40)

В Коломенском городском округе подвели итоги работы местного отделения Юнармии

26 декабря в Коломенском городском округе состоялось подведение итогов деятельности местного отделения всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» в 2019 году. Грамотами регионального штаба были отмечены лучшие юнармейцы и руководители юнармейских отрядов.

Ребята активно работали в течение всего года и достойно представляли город на многих областных мероприятиях. Впереди у юнармейцев интересный и очень насыщенный год, ребята примут участие более чем в пяти тысячах военно-патриотических мероприятиях.

Всего по итогам года более 20 человек были отмечены грамотами регионального штаба Юнармии Московской области и благодарностями местного отделения.

Отделение Коломенского округа объединяет 28 отрядов и более 500 юных патриотов города, в этом году команда юнармейцев города пополнилась на 150 юнармейцев, а работа местного отделения была отмечена специальной номинацией «Прорыв года» в рамках смотра-конкурса местных отделений Юнармии.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Западный военный округ , Социальное развитие , Военно-патриотическое воспитание , Юнармия
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