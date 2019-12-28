28.12.2019 (17:30)

Более 90 снайперов общевойсковой армии ЗВО обучили новым приемам для поражения малоразмерных воздушных целей

Снайперы общевойсковой армии Западного военного округа завершили практические занятия по огневой подготовке на полигоне Богучар в Воронежской области в рамках проведения лагерного сбора снайперских рот армии.

В ходе специальных занятий более 90 снайперов прошли углубленный курс изучения новейших снайперских винтовок СВДМ (с возможностью ведения автоматического огня), ВСС (с бесшумной стрельбой) и крупнокалиберной винтовки АСВК-М «Корд-М» на максимальных дистанциях от 0,6 до 2 км с открытым и оптическим прицелом, в том числе и в ночное время.

Особенностью проведения практических занятий с крупнокалиберными винтовками в этом учебном периоде стали методики: холодный выстрел, запомни и уничтожь, а также снайперская дуэль на увеличенные дальности по малоразмерным воздушным целям, имитирующим беспилотные аппараты противника.

Все приемы в боевой подготовке снайперов призваны усилить навыки скоростной стрельбы, принятия решений на поражение необходимой цели из неудобных положений с наименьшими затратами на время для поиска и разведки цели и с «живого» упора.

Также в рамках сборов военнослужащие научились тактическим скрытным действиям на поле боя, выбору и оборудованию основных и запасных огневых позиций, скрытному передвижению.

В завершение были проведены контрольные занятия, в результате которых была определена степень готовности снайперов действовать автономно и в составе подразделений. Также в ходе завершающего этапа проверки уровня подготовки были проведены отборочные соревнования к конкурсу профессионального мастерства Армейских международных игр «Снайперский рубеж-2020».

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