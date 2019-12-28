28.12.2019 (17:31)
Выпускники сызранского филиала Военно-воздушной академии приступили к освоении новейших вертолетов ВКС
В 2019 году выпускники филиала Военно-воздушной академии им. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина в Сызрани налетали более чем по 50 часов каждый. Общий налет молодых летчиков превысил 150 часов.
Каждый лейтенант назначен на штатные должности и приступил к освоению новейших образцов авиационной техники армейской авиации, включая Ми-8МТВ-5, Ми-8АМТШ, Ми-35, Ми-28 и Ка-52 в строевых частях Воздушно-космических сил. Наиболее подготовленные офицеры назначены на должности летчиков-инструкторов в сызранском филиале Военно-воздушной академии.
Всего в 2019 году сызранский филиал академии выпустил более 300 лейтенантов.
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