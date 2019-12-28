28.12.2019 (17:31)

Выпускники сызранского филиала Военно-воздушной академии приступили к освоении новейших вертолетов ВКС

В 2019 году выпускники филиала Военно-воздушной академии им. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина в Сызрани налетали более чем по 50 часов каждый. Общий налет молодых летчиков превысил 150 часов.

Каждый лейтенант назначен на штатные должности и приступил к освоению новейших образцов авиационной техники армейской авиации, включая Ми-8МТВ-5, Ми-8АМТШ, Ми-35, Ми-28 и Ка-52 в строевых частях Воздушно-космических сил. Наиболее подготовленные офицеры назначены на должности летчиков-инструкторов в сызранском филиале Военно-воздушной академии.

Всего в 2019 году сызранский филиал академии выпустил более 300 лейтенантов.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице