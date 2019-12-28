28.12.2019 (17:11)

Минобороны России к Новому году сделало уникальный подарок жителям Курской области

В рамках тактико-специального учения с подразделениями отдельного мостового батальона Западного военного округа и механизированного батальона железнодорожных войск в период с 13 по 27 декабря в с. Верхнее Гурово построен 80-метровый автомобильный мост. Открыть мост прибыл заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Дмитрий Булгаков.

В связи с обращением Курской области по обеспечению транспортной доступности населенных пунктов региона Министром обороны Российской Федерации было принято решение о строительстве мостового перехода из семи комплектов моста МПБ (моста прокатных балок) общей длиной 84 метра в селе Верхнее Гурово Советского района.

«Благодаря новому мосту три населенных пункта перестанут быть, что называется, отрезанными от цивилизации. Там сегодня проживают сотни жителей, и для них он жизненно важен. Таким образом, создано транспортное сообщение между социально значимыми объектами и регионами области», — отметил Дмитрий Булгаков.

Грамотная разработка полевого проекта, оперативное согласование всех необходимых вопросов, ускоренная передислокация на объект выполнения задачи материалов и конструкций, своевременное развёртывание работ, слаженная и совместная работа Министерства обороны и администрации Курской области, позволили завершить строительство мостового перехода к новогодним праздникам.

«Это по-настоящему новогодний подарок всем, для кого этот мост жизненно необходим!», — подчеркнул замминистра.

Качество моста было проверено прохождением по нему тяжелой автомобильной техники.

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