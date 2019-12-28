28.12.2019 (17:01)

Командующий войсками ЦВО поздравил воспитанников крупнейшего дома-интерната Среднего Урала с Новым годом

Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин поздравил детей и администрацию детского дома-интерната г. Екатеринбурга с наступающим Новым годом.

Вместе с командующим военным округом поздравить воспитанников детского дома Ленинского района уральской столицы приехала группа офицеров управления военно-политической работы и артисты ансамбля дома офицеров ЦВО.

В своем поздравлении командующий ЦВО почеркнул, колоссальность труда педагогов и медицинского состава учреждения. «Вы прилагаете все усилия чтобы дети чувствовали себя полноценными, чтобы развивались, чтобы жили также, как и их сверстники вне этих стен. Безусловно, я преклоняюсь перед вашим трудом, перед вашей работой, перед вашей профессией. Огромное вам спасибо. Здоровья, терпения и божьей любви, чтобы эту любовь вы несли и передавали нашим детям», - сказал командующий войсками ЦВО.

Обращаясь к детям, генерал-полковник Александр Лапин пожелал им исполнения самых сокровенных желаний в новом 2020 году, и чтобы счастье обязательно пришло в их сердца, в их маленький дом.

«Вам всего доброго, всего самого светлого, а мы - взрослые, будем вам помогать. С праздником дорогие детишки, с новым годом!», - сказал командующий войсками ЦВО.

Также в ходе визита военнослужащие ЦВО поздравили детей и администрацию учреждения с наступающим Новым годом, передали наборы сладких подарков, детские книги и провели праздничную концертную программу.



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