28.12.2019 (16:17)

Около 18 тыс. объектов построено для Минобороны России за семь лет

С 2013 года военные строители в интересах Минобороны России возвели почти 18 тыс. зданий и сооружений. Об этом сообщил заместитель Министра обороны РФ Тимур Иванов в ходе рабочей поездки в Республику Дагестан.

«Мы ставим перед собой цель создать эффективную и высокотехнологичную систему военного строительства, которая позволит сделать Военно-строительный комплекс одним из национальных лидеров строительной отрасли», — отметил замглавы военного ведомства.

По словам Тимура Иванова, в 2019 году специалисты Военно-строительного комплекса сдали более 3750 различных объектов военной инфраструктуры. На строительных площадках было задействовано свыше 22 тыс. человек и более 3 тыс. единиц строительной и специальной техники.

«Сегодня количество одновременно строящихся сооружений превышает 5 тыс., что является абсолютным рекордом военного строительства в истории новой России», — заявил заместитель Министра обороны.

В текущем году было возведено 620 объектов специального назначения, более 830 арсеналов хранения, складов и укрытий для военной техники, 230 сооружений аэродромного комплекса, свыше 240 зданий и сооружений социальной инфраструктуры.

Кроме того, с 2013 года в Арктической зоне построено свыше 660 зданий и сооружений общей площадью более 725 тыс. кв. м.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице