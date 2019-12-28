28.12.2019 (14:55)

Более 30 новогодних праздников проведут сотрудники ФГКУ «ЦЖКУ» Минобороны РФ в военных городках Сибири, Урала и Поволжья

Более 30 новогодних ёлок для детей военнослужащих и лиц гражданского персонала Минобороны, проживающих в военных городках Сибири, Урала и Поволжья, проведут сотрудники филиала федерального государственного казённого учреждение (ФГКУ) «Центральное жилищно-коммунальное управление» («ЦЖКУ») Министерства обороны по Центральному военному округу.

Одна из таких ёлок уже состоялась в военном городке, организованная сотрудниками Дома управления №1 в Екатеринбурге. Дед Мороз и Снегурочка устроили различные конкурсы и необычные поздравления для детей. Желающие смогли покататься на лошадях. Не обошлось и без традиционной раздачи новогодних подарков детям, которые приняли участие в новогодней ёлке.

Сотрудники территориальных подразделений ФГКУ «ЦЖКУ» по Центральному военному округу активно участвуют в новогоднем оформлении военных городков, а также в создании мест активного отдыха, например, катков, ледяных горок для катания на санках.

ЦВО дислоцирован на территории Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов и 29 субъектов России. В состав округа структурно входит несколько заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, авиабаза Кант в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.

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