28.12.2019 (13:47)

Минобороны построит в Дагестане более 50 образовательных учреждений

Специалисты Военно-строительного комплекса завершили строительство первых двух детских садов в Республике Дагестан, возводимых в рамках нацпроектов. Готовность социальных объектов проверил заместитель Министра обороны России Тимур Иванов в ходе рабочей поездки в войска Южного военного округа.

«В 2019 году Военно-строительный комплекс Минобороны как надежный и обязательный застройщик привлечен рядом субъектов Российской Федерации для возведения гражданских объектов. В рамках национальных проектов «Демография» и «Образование» в Дагестане военные строители возведут более 50 новых детских садов и школ», — сказал Тимур Иванов.

Дошкольные учреждения построены в Каспийске и Магарамкенте в рекордно короткие сроки — 110 и 160 дней. Военные специалисты учли местные особенности грунта, климата и высокую сейсмическую активность участков застройки. Особое внимание было уделено безопасности воспитанников и персонала.

Созданы просторные спортивные и музыкальные залы, а также медицинские кабинеты, кухня, прачечные и административно-хозяйственные помещения.

Детские сады полностью укомплектованы современной мебелью и бытовой техникой. Во всех игровых расположены стенки для хранения игрушек и пособий, детские мольберты и природные уголки. Во дворе установлены горки, качели, песочницы. Сделаны площадки для игровых видов спорта и занятий гимнастикой.

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