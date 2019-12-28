28.12.2019 (12:30)

Специалисты БпЛА 49-й общевойсковой армии ЮВО выполнили разведку местности в Ставропольском крае на высоте около 5 км

Подразделения беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) выполнили разведку местности в Ставропольском крае на высоте около 5 тыс. м.

Военнослужащие вели фото- и видеосъемку огневых позиций и военных объектов условного противника с применением беспилотников в условиях сильного ветра до 10 м/с.

Полученная информация о местоположении войск и строений условного противника оперативно передавалась на командные пункты. Военнослужащие выполнили экстренную посадку аппаратов на неподготовленные площадки в лесных массивах.

В мероприятиях принимали участие около 100 военнослужащих, было задействовано свыше 30 единиц специальной военной техники, в том числе 5 комплексов БпЛА.

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