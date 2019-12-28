28.12.2019 (11:05)
Разведчики ЮВО учились уничтожать цели в горах Армении
На российской военной в Армении, в рамках слаживания отделений и проведения контрольных стрельб военнослужащие разведывательных подразделений уничтожили огневые средства условного противника в незнакомой горной местности.
При проведении стрельб из штатного стрелкового оружия и боевых машин разведчики отработали навыки одиночного и кинжального огня в составе отделений в обороне и наступлении.
Командиры отделений выполнили нормативы по тактико-специальной и огневой подготовке в практических навыках определения характера и дальности до целей, подачи команд в нестандартном решении задач на уничтожение и корректирование огня.
Разведчики на практике отрабатывали действия по охвату, обходу огневых позиций условного противника, просачиванию и скрытому выходу на рубеж перехода в атаки, используя полученных опыт ведения боевых действий в Сирийской Арабской Республике, используя современные комплексы и средства маскировки.
В контрольных упражнениях стрельб принимали участие около 200 военнослужащих и было задействовано более 30 единиц военной и специальной военной техники.