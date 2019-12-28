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28.12.2019 (12:17)

В новогоднее меню военнослужащих ЮВО в Армении включены праздничные русско-армянские блюда

На российской военной базе в Армении в новогоднее меню военнослужащих включены праздничные русско-армянские блюда.

В столовых Ереванского и Гюмрийского гарнизонов в течение новогодних праздников, помимо основных блюд дневного рациона, для военнослужащих приготовят салат «Оливье», шашлыки, армянскую толму, студень, выпечку, также будут мандарины, апельсины и конфеты.

Также для создания праздничного настроения все столовые нарядят гирляндами и мишурой и установят украшенные ели.

Всех военнослужащих военной базы, в том числе находящихся на боевом дежурстве и на лечении в гарнизонном военном госпитале, лично поздравят офицеры управления и командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Праздники , Армения
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