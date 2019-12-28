28.12.2019 (12:03)

Военный комиссариат ЮВО в Сочи отправил в войска последнюю группу новобранцев осеннего призыва

Последняя группа новобранцев осеннего призыва граждан, отобранных военным комиссариатом Южного военного округа (ЮВО) в Сочи, убыла для прохождения военной службы.

Более 40 молодых ребят пополнят ряды военнослужащих различных родов и видов войск, в том числе Сухопутных, Воздушно-десантных и Ракетных войск стратегического назначения.

Торжественные проводы призывников прошли на сборном пункте военкомата города-курорта. Защитников Отечества с началом службы пришли поздравить близкие родственники, друзья и девушки. С напутствующими словами перед ребятами выступили представители администрации Сочи, общественных, ветеранских организаций, казачества, а также Русской православной церкви.

Все новобранцы прибудут к местам службы в составе призывных команд железнодорожным и воздушным транспортом. Солдаты обеспечены всеми видами довольствия по установленным нормам. Помимо военной формы одежды по сезону и продовольственного пайка каждый военнослужащий получил именную банковскую карточку, на которую ему в течение всей военной службы будет перечисляться положенное денежное довольствие.

Всего в ходе осеннего призыва 2019 года сочинский военный комиссариат направил на военную службу 370 человек, из которых более половины проходят военную службу в воинских частях ЮВО.

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