Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

28.12.2019 (12:03)

Военный комиссариат ЮВО в Сочи отправил в войска последнюю группу новобранцев осеннего призыва

Последняя группа новобранцев осеннего призыва граждан, отобранных военным комиссариатом Южного военного округа (ЮВО) в Сочи, убыла для прохождения военной службы.

Более 40 молодых ребят пополнят ряды военнослужащих различных родов и видов войск, в том числе Сухопутных, Воздушно-десантных и Ракетных войск стратегического назначения.

Торжественные проводы призывников прошли на сборном пункте военкомата города-курорта. Защитников Отечества с началом службы пришли поздравить близкие родственники, друзья и девушки. С напутствующими словами перед ребятами выступили представители администрации Сочи, общественных, ветеранских организаций, казачества, а также Русской православной церкви.

Все новобранцы прибудут к местам службы в составе призывных команд железнодорожным и воздушным транспортом. Солдаты обеспечены всеми видами довольствия по установленным нормам. Помимо военной формы одежды по сезону и продовольственного пайка каждый военнослужащий получил именную банковскую карточку, на которую ему в течение всей военной службы будет перечисляться положенное денежное довольствие.

Всего в ходе осеннего призыва 2019 года сочинский военный комиссариат направил на военную службу 370 человек, из которых более половины проходят военную службу в воинских частях ЮВО.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Разведчики ЮВО учились уничтожать цели в горах Армении
Юнармейцы Зерноградского района приняли участие в мероприятиях, посвященных 40-летию ввода советских войск в Афганистан
Отряд кораблей Черноморского флота провёл учение по пополнению запасов в море
С военнослужащими соединения связи 58-й общевойсковой армии ЮВО в ходе полевого выхода проведено тактико-специальное учение

Метки:
Военный комиссариат , Призывник , Военная служба по призыву , Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false