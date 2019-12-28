28.12.2019 (10:00)

Юнармейцы Зерноградского района приняли участие в мероприятиях, посвященных 40-летию ввода советских войск в Афганистан

Юнармейцы Зерноградского района приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных 40-летию ввода советских войск в Демократическую Республику Афганистан

В главном корпусе Азово-Черноморского инженерного института были открыты мемориальные доски обучавшимся там Андрею Головенко и Роберту Бадаляну, погибшим при выполнении служебного долга на Северном Кавказе.

На открытии мемориальных досок присутствовали родственники Бадаляна и Головенко, представители администрации Зерноградского района, Зерноградского структурного подразделения областного поискового объединения «Миус-фронт», военнослужащие Южного военного округа и ветераны, представители общественных организаций, студенты учебного заведения.

После открытия мемориальных досок состоялось возложение цветов к памятнику погибшим землякам, с честью выполнившим свой долг перед Отечеством.

Продолжилось мероприятие в районном Доме культуры, где состоялось торжественное собрание участников афганских, чеченских событий, других локальных войн и вооруженных конфликтов.

Затем в районном Доме Культуры прошла торжественная церемония открытия Зала славы участников боевых действий.

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