28.12.2019 (11:15)

Подразделения ПВО Балтийского флота отразили воздушный удар условного противника в ходе планового учения

Боевые расчеты зенитных ракетных систем С-400 «Триумф», С-300 «Фаворит» и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1» соединения противовоздушной обороны Балтийского флота в ходе планового учения отразили массированный ракетно-авиационный удар условного противника, роль которого выполняли истребители Су-27, многоцелевые истребители Су-30СМ, а также вертолеты Ми-24 авиационного соединения Балтийского флота.

В ходе учения цели были своевременно обнаружены, взяты на сопровождение и уничтожены при входе в зону поражения зенитных ракетных комплексов. Расчеты произвели более 30 имитационных пусков по реальным воздушным целям, представленных морской авиацией флота.

В мероприятии приняли участие более 200 военнослужащих, было задействовано около 20 единиц военной и специальной техники, а также до 10 единиц самолетов и вертолетов авиасоединения морской авиации Балтийского флота.

Кроме того, в рамках учения, радиотехнические подразделения противовоздушной обороны Балтийского флота, оснащенные современными радиолокационными станциями и комплексами средств автоматизации, выполнили нормативы по развертыванию РЛС, обнаружению воздушных целей и выдаче информации о них на командные пункты зенитных ракетных подразделений.

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