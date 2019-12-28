28.12.2019 (11:21)

Отряд кораблей Балтийского флота вышел в район проведения международных учений

Отряд кораблей Балтийского флота в составе сторожевого корабля «Ярослав Мудрый», танкера «Ельня» и морского буксира «Виктор Конецкий» вышел из иранского порта Чахбехар в район проведения трехстороннего учения.

На переходе морем СКР «Ярослав Мудрый» отработает все виды обороны корабля, проведет внутрикорабельные учения по отработке боевых расчетов противовоздушной, противолодочной обороны и противодиверсионной борьбы.

Сегодня в районе проведения учения, в северной части Индийского океана, российские, иранские и китайские военные моряки отработают эпизоды по досмотру и освобождению захваченного «пиратами» судна, совместного маневрирования, оказания помощи судну, терпящему бедствие, а также проведут противодиверсионные тренировки.

Корабли и суда отряда прибыли в Иран 27 декабря для участия в российско-иранско-китайских маневрах. Официальная делегация ВМФ России приняла участие в планирующей конференции и церемонии открытия учений.

СКР «Ярослав Мудрый», морской буксир «Виктор Конецкий» и танкер «Ельня» покинули Военную гавань г. Балтийска 1 октября и взяли курс в Индийский океан.

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