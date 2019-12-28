28.12.2019 (09:16)

Атомные подлодки Северного флота выполнили плановые учебно-боевые задачи в Баренцевом море

Экипажи атомных подводных крейсеров «Тула» и «Карелия» выполнили плановые задачи курса боевой подготовки в Баренцевом море.

Подводники отработали плавание в надводном положении и на различных глубинах и маневрирование. Провели корабельные учения по экстренному погружению, приготовлению к торпедной атаке и борьбе за живучесть.

Кроме совершенствования военно-морской выучки экипаж одного из крейсеров отработал взаимодействие с фрегатом «Адмирал флота Касатонов», который проходит испытания в Баренцевом море.

После выполнения всех поставленных задач атомные подводные крейсеры вернулись в пункты постоянного базирования.

По итогам 2019 учебного года экипаж подводной лодки «Карелия», выполнивший стрельбу баллистической ракетой «Синева» из акватории Баренцева моря по боевому полю Кура на Камчатке, был признан лучшим на Северном флоте.

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