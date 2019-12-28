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28.12.2019 (08:00)

В Бурятии новобранцы соединения связи приняли присягу

В соединении связи Восточного военного округа, дислоцированном в Республике Бурятия, около 50 новобранцев, призванных на службу в середине ноября, торжественно присягнули на верность Родине.

Перед присягой бойцы освоили начальную подготовку, изучили уставы, боевые характеристики современного стрелкового оружия, приборов и комплексов управления.

 На церемонии, которая завершилась торжественным маршем и концертом в клубе части, присутствовали родные и близкие солдат, представители духовенства, муниципального образования, а также ветераны военной службы.

Новобранцев разместили в казармах модульного типа. При этом в распоряжении солдат имеются чайные комнаты, спортивные уголки, а также современные комнаты досуга с новейшим мультимедийным оборудованием.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Присяга
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