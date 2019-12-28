28.12.2019 (07:30)

Новая «Звезда» зажглась в Уссурийске

В Приморском крае, в Доме офицеров Уссурийского гарнизона начал работу новый современный кинотеатр «Звезда».

ФГБУ «Дом офицеров Уссурийского гарнизона» Министерства Обороны выиграл гранд на постройку кинотеатра, который открылся при поддержке Министерства Обороны Российской Федерации и Фонда кино. В современном зрительном зале, насчитывающем 90 посадочных мест, уже состоялся кинопоказ всероссийской премьеры, художественного фильма «Союз спасения».



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