Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

28.12.2019 (07:30)

Новая «Звезда» зажглась в Уссурийске

В Приморском крае, в Доме офицеров Уссурийского гарнизона начал работу новый современный кинотеатр «Звезда».

ФГБУ «Дом офицеров Уссурийского гарнизона» Министерства Обороны выиграл гранд на постройку кинотеатра, который открылся при поддержке Министерства Обороны Российской Федерации и Фонда кино. В современном зрительном зале, насчитывающем  90 посадочных мест, уже состоялся кинопоказ всероссийской премьеры, художественного фильма «Союз спасения».

Пресс-служба Восточного военного округа
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false