28.12.2019 (07:00)

Полигон «Бурдуны» мотострелкового соединения ВВО признан лучшим в Вооруженных Силах

В Министерстве обороны подвели итоги конкурса «Лучший полигон Вооруженных Сил Российской Федерации. Торжественная церемония награждения победителей прошла в Москве, в Национальном центре управления обороной РФ.

Конкурс, в котором приняли участие 143 полигона, проводился по трем номинациям в три этапа. Первый и второй этапы являлись отборочными, в них приняли участие межвидовые общевойсковые, авиационные полигоны, а также полигоны воинских частей, военных учебных центров и вузов. Для участия в 3 этапе конкурса, всего было отобрано 13 полигонов Военных округов и Северного флота.

Основными показателями в качественной оценке полигонов членами специальной комиссии послужили: техническая обеспеченность, уровень подготовки специалистов полигонной службы, наличие и качественное состояние объектов и элементов полигонной базы, обеспеченность полигонным оборудованием, а также состояние экологической безопасности и рациональное природопользование.

В номинации «Лучший полигон соединения (воинской части)» победу одержал полигон «Бурдуны» отдельного мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированный в Республике Бурятия, который возглавляет капитан Олег Ранжуров. Кубок, диплом и ценный подарок победителю вручил заместитель министра обороны России генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров.

Напомним, что за последнее время на полигоне Бурдуны были построены уникальные площадки для проведения занятий по боевой подготовке для специалистов различного рода войск и служб. Большим достижением стало появление, как основного элемента полигона, автономного полевого лагеря с новейшими коммуникативными системами обеспечения подачи тепла и электроэнергии, а также унифицированного комплекса бытового и материально-технического обеспечения военнослужащих.

Также стоит отметить качественное проведение, в марте 2019 года, очередного этапа конкурса «Танковый биатлон» в рамках отборочных мероприятий среди экипажей танков объединений Восточного военного округа.



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