28.12.2019 (06:45)

В Омской области наградили лучших юнармейцев

Награждение юнармейцев Омской области прошло в Центральном академическом театре Российской Армии.

За личный вклад в развитие юнармейского движения по Омской области знаком юнармейской доблести lll степени награждён Шарипов Руслан. Благодарственными письмами за активную работу по информационному освещению деятельности регионального отделения Омской области награждены Никифорова Полина и Охотникова Ксения.

"Юнармия" была создана по инициативе Министра обороны РФ Сергеем Шойгу в 2016 г. На сегодняшний день региональные отделения функционируют во всех регионах страны.

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