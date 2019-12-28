28.12.2019 (06:15)

Юнармейцы и учащиеся кадетских классов из Республики Бурятии посетили музей прославленного танкового соединения

В Республике Бурятии более ста юнармейцев и учащихся кадетских классов посетили музей Боевой Славы танкового соединения ВВО.

Юным патриотам была представлена обновленная экспозиция музея с новыми экспонатами, а также мультимедийным сопровождением.

За последнее время, в музее появились макеты, а также наглядный информационный материал по истории боевого пути соединения.

Так, для посетителей музея представлена выставка, посвященная сражениям, проходившим в разные годы, за которые соединение было удостоено почетного звания «Гвардейское» и других наименований. Открытие выставки приурочено к 75 годовщине победы в Великой Отечественной Войне.

Большой интерес у юнармейцев и кадетов, вызвала выставка, на которой представлены экспонаты, доставленные с мест ожесточенных боев в долине реки Халхин-Гол, по результатам раскопок, проходивших во время международных учений «Селенга-2019» на территории Монголии.

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