28.12.2019 (06:00)
В Комсомольске-на-Амуре завершилась военно-тактическая игра "Зимний штурм"
На текущей неделе 12 команд военно-спортивных клубов, объединений и юнармейских отрядов г. Комсомольск-на-Амур приняли участие в военно-тактической игре "Зимний штурм".
В упорной борьбе победу одержал военно-спортивный клуб "Воин", второе место заняла команда казачьих кадетских классов средней общеобразовательной школы № 35, третье - курсанты военно-патриотического объединения " Юнармеец" школы № 24.
Высокие результаты показали команды полуфиналисты: юнармейский отряд им. Новосельского, военно-спортивного клуба «Шторм», а также команда военно-патриотического клуба "Знамя".