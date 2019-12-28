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28.12.2019 (06:00)

В Комсомольске-на-Амуре завершилась военно-тактическая игра "Зимний штурм"

На текущей неделе 12 команд военно-спортивных клубов, объединений и юнармейских отрядов г. Комсомольск-на-Амур приняли участие в военно-тактической игре "Зимний штурм".

В упорной борьбе победу одержал военно-спортивный клуб "Воин", второе место заняла команда казачьих кадетских классов средней общеобразовательной школы № 35, третье - курсанты военно-патриотического объединения " Юнармеец" школы № 24.

Высокие результаты показали команды полуфиналисты: юнармейский отряд им. Новосельского, военно-спортивного клуба «Шторм», а также команда военно-патриотического клуба "Знамя".

Пресс-служба Восточного военного округа
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