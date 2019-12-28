28.12.2019 (05:30)

На Камчатке дежурные силы Тихоокеанского флота приведены в повышенную готовность с приходом тихоокеанского циклона

На Камчатке силы вспомогательного флота и поисково-спасательного отряда Тихоокеанского флота приведены в повышенную готовность в связи с мощным тихоокеанским циклоном, который сопровождается сильными снежными зарядами и ветром в порывах до 30 метров в секунду.

Основная задача дежурных сил заключается в обеспечении безопасной стоянки в пунктах базирования кораблей и судов группировки войск и сил на Северо-востоке РФ, а также подводных лодок Подводных сил ТОФ. Кроме того, военнослужащие гарнизонов готовы к расчистке от снежных завалов автомобильных дорог, подъездных путей к военным городкам, пирсовым зонам, аэродромам и полигонам.

С ослабеванием циклона начнутся работы по расчистке причалов кораблей и подводных лодок. Для выполнения работ будет привлечена тяжелая инженерная и другая специальная техника.

В штабах различного уровня в режиме онлайн ведется мониторинг ситуации, налажено взаимодействие с другими силовыми структурами, с администрациями городских округов и муниципалитетов Камчатского края. На военных объектах проверены и приведены в готовность резервные источники питания.

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