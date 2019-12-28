28.12.2019 (05:00)

Партия беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» поступила на вооружение ВВО

Партия беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» поступила на вооружение мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкальском крае.

В ходе учебно-боевых задач беспилотники будут применяться для дораздведки целей в ходе тактических учений, мониторинга мероприятий боевой подготовки, в случае необходимости возможно использование дронов в пожароопасный период для наблюдения за лесопожарной обстановкой.

«Орлан» создан для ведения наблюдения за протяженными и локальными объектами в труднодоступной местности. Один из основных БПЛА ВС РФ. Комплекс входит в состав единой системы управления тактическим звеном, благодаря чему может транслировать цели для поражения всеми боевыми машинами, в том числе артиллерийскими установками, танками, боевыми машинами пехоты, системами ПВО.

В составе комплекса - рабочие места операторов, оборудование радиоканалов управления и передачи данных, оборудование для технического обслуживания и обеспечения старта БПЛА, бензогенератор для обеспечения автономной работы.



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