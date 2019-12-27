27.12.2019 (22:30)

В Ленобласти командиры общевойсковой армии ЗВО изучили передовой боевой опыт и новейшую военную технику

Более 200 командиров соединений и воинских частей общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, приняли участие в оперативно-мобилизационном сборе на полигоне Кирилловский.

Военнослужащие наблюдали за проведением тактико-специального учения с Красносельской мотострелковой бригадой, в ходе которого были представлены новые способы ведения боевых действий с учетом опыта современных вооруженных конфликтов. Также были продемонстрированы тактические эпизоды по освобождению населенных пунктов и ведению огня на ограниченном участке местности.

В ходе выставки новейших образцов вооружения военной техники, поступающих на оснащение общевойсковой армии ЗВО, офицеры познакомились с характеристиками и особенностями эксплуатации средств связи, разведки, инженерного обеспечения, беспилотными летательными аппаратами, боевой техникой.

Особое внимание в ходе сбора было уделено организации материально-технического обеспечения личного состава в полевых условиях, а также психологическому сопровождению военнослужащих. Специалисты психологической службы развернуты полевой пункт психологической разгрузки и кинотеатр, а также предложили воспользоваться новейшим средством релаксации – очками виртуальной реальности с проецируемым изображением переливающихся цветов под музыку и естественные звуки природы, например, дождь или морской прибой.



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