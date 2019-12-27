27.12.2019 (22:00)

В Сибири сбор с гранатометчиками общевойсковой армии ЦВО завершился учебными стрельбами

В Сибири завершился сбор с гранатометчиками РПГ-7В и расчетами АГС-17 41 общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО). На завершающем этапе мероприятия военнослужащие выполнили контрольные (учебные) стрельбы из штатного оружия. Занятия проходили на полигонах Алтайского края, Кемеровской области и Республике Тыва.

Во время контрольных стрельб гранатометчики из РПГ-7В с расстояния до 250 метров поразили неподвижные и движущиеся цели, имитирующие бронированную технику условного противника. Живую силу «врага» расчеты АГС-17 «Пламя» поразили автоматическим огнем по настильной и навесной траектории.

Сбор с гранатометчиками проходил в течение месяца. Кроме выполнения огневых задач, военнослужащие отрабатывали тактические действия на поле боя: учились правильному выбору и оборудованию огневых позиций, скрытному передвижению, наблюдению и разведке целей.

К мероприятию привлекались более 500 военнослужащих.

Справочно:

41-я общевойсковая армия ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Иркутской областей, Алтайского края, а также Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска противовоздушной обороны, связи, радиационной, химической и биологической защиты.



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