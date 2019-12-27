27.12.2019 (21:30)

Экипажи самолетов-заправщиков ВКС отработали один из наиболее сложных элементов летной подготовки

В Рязанской области экипажи самолетов-заправщиков Ил-78 дальней авиации Воздушно-космических сил (ВКС) отработали один из наиболее сложных элементов летной подготовки — полет строем.

Полеты проходили в сложных метеоусловиях днем и ночью.

В ходе полетного задания экипажи в составе пары выдерживали установленные интервалы и дистанции между самолетами.

Во время выполнения ночных полетов использовались строевые огни авиационной техники, с помощью которых летный состав визуально ориентируется в расстоянии между ведущим и ведомым самолетами.

Отработка данного элемента летной подготовки осложняет возможность обнаружения и классификации групповой цели наземным радиолокационными станциями, а также идентификации каждого из воздушных танкеров до выхода в зону дозаправки топливом самолетов дальней и оперативно-тактической авиации.



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