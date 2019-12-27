27.12.2019 (20:00)

В Ленинградской области медики общевойсковой армии ЗВО примут участие в отборочном этапе «Военно-медицинской эстафеты»

В соединениях и воинских частях общевойсковой армии ЗВО, расположенной в Ленинградской области, начался отборочный этап соревнований среди военнослужащих медицинских подразделений «Военно-медицинская эстафета». Этап проводится в рамках «Армейских международных игр - 2020»

Каждый из участников эстафеты преодолеет полосу препятствий на время, поразит мишени в ходе стрельбы из штатного оружия, эвакуирует «раненых» с поля боя и окажет им первую медицинскую помощь.

Кроме того, соревнующиеся выполнят упражнения по вождению специальной медицинской техники по маршруту с естественными и искусственными препятствиями.

В ходе упорной борьбы будут определены победители в номинациях «Индивидуальное мастерство» и «Командное первенство». Военнослужащие, показавшие наилучшие результаты, представят общевойсковую армию ЗВО на окружном этапе конкурса. В борьбе за звание лучшего специалиста медицинской службы участвует более 100 военнослужащих.

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