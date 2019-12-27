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27.12.2019 (17:10)

В Ленинградской области связисты общевойсковой армии ЗВО освоили новейшие комплексы связи АПЕ-5

В Ленинградской области в ходе тактико-специального занятия расчёты Краснознаменной бригады управления общевойсковой армии ЗВО развернули сеть командных пунктов с использованием поступивших на вооружение в 2019 году комплексов АПЕ-5.

Связисты опробовали развертывание автоматизированных подвижных единиц АПЕ-5 на базе автомобиля КАМАЗ в полевых, стационарных условиях и при применении условным противником радиопомех.

Комплексы связи АПЕ-5 включают в себя спутниковую систему навигации ГЛОНАСС, устройство обработки картографической информации, сервера, видеоконференцсвязь и дополнительные электрогенераторы. Новый комплекс позволяет в разы сократить сроки развертывания и вхождения в связь.

Также военнослужащие подразделений автоматизированных пунктов управления в ходе комплексной тренировки объединили различные средства связи в единую радиосеть при помощи мобильного комплекса связи «Редут», обеспечивающего надежную связь в широком диапазоне и имеющего возможность дистанционного управления антеннами.

Пресс-служба Западного военного округа
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