27.12.2019 (15:00)

Военнослужащие Ленинградской армии ВВС и ПВО провели соревнования по спортивному ориентированию с участием юнармейцев

В Санкт-Петербурге на территории центра управления Ленинградской армии Венно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа для участников юнармейского движения были организованы соревнования по спортивному ориентированию.

На старт состязаний вышли районные юнармейские отряды. Скорость и умения показали школьники двух возрастных категорий: 5-6 и 7-8 классов, всего более 40 юнармейцев, которые были разбит на 5 команд.

Турнир прошёл в соответствии с правилами спортивного ориентирования. Каждому капитану команды были выданы компас, карточку для отметки прохождения и карта местности, на которой необходимо было выполнить ряд заданий. По правилам соревнований, победу одерживала та команда, которая за минимальное время пройдет все контрольные точки на заданном маршруте. По ходу маршрута школьники выполняли такие задания как оказание медицинской помощи раненым, одевание индивидуальных средств защиты, установка палатки, стрельба из пневматической винтовки и др.

Членами жюри выступили военнослужащие части, которые оценивали правильность выполнения упражнений на каждой контрольной точке. Время преодоления маршрута оценивалось по последнему участнику, а итоговый результат складывался с учётом штрафных баллов за выполнение упражнений.

Участники команды, показавшей по итогам соревнований наилучшие результаты, были награждены почётными грамотами и медалями.



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