27.12.2019 (19:00)

Уровень обеспеченности частей постоянной готовности Сухопутных войск современным вооружением и техникой доведен до 60 процентов

Уровень обеспеченности частей постоянной готовности Сухопутных войск современным вооружением и техникой доведен до 60%. Об этом доложил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков на итоговом селекторном совещании с руководством Вооруженных Сил.

«В этом году сформировано два соединения, 11 воинских частей и подразделений специальных войск из состава армейских и бригадных комплектов, что позволило увеличить боевые возможности Сухопутных войск», — сообщил Олег Салюков.

Он добавил, что в 2020 году продолжится наращивание состава этого вида Вооруженных Сил в военных округах.

По словам главнокомандующего Сухопутными войскам, уровень подготовки общевойсковых соединений, воинских частей и подразделений в среднем вырос на 17%

В 2019 году количество учений разного уровня, проведенных Сухопутными войсками, достигло 2823.

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