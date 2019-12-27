27.12.2019 (18:48)

На новейшем корабле противоминной обороны «Владимир Емельянов» состоится торжественная церемония первого подъема Военно-морского флага

28 декабря в 12.00 в Балтийске (у памятника Петру I) пройдет торжественный ритуал первого подъёма Военно-Морского флага Российской Федерации на новейшем морском тральщике «Владимир Емельянов» проекта 12700, построенного для Военно-Морского Флота на судостроительном заводе «Средне-Невский судостроительный завод».

В церемонии примут участие представители командования Балтийского и Черноморского флотов, судостроительного предприятия, военнослужащие Балтийской военно-морской базы Балтийского флота.

Новейший корабль противоминной обороны (ПМО) проекта 12700 «Владимир Емельянов» успешно завершил комплекс государственных испытаний.

«Владимир Емельянов» станет очередным кораблем, который пополнит минно-тральные силы ВМФ России в рамках плана по их активному переоснащению.

В ближнесрочной перспективе для ВМФ будет построена серия из нескольких десятков кораблей противоминной обороны проекта 12700.

Корабли данного проекта предназначены для борьбы с морскими минами, в том числе и с новыми, так называемыми «умными морскими минами», которые корабль ПМО типа "Владимир Емельянов" может обнаруживать, как в воде, так и в морском грунте».

Справочно:

Водоизмещение корабля составляет 890 тонн, длина - 61 метр, ширина 10 метров, скорость хода при полном водоизмещении 16,5 узлов, экипаж свыше 40 человек. Корабль обладает высокой маневренностью за счет применения эффективного комплекса различных подруливающих устройств. В проекте корабля ПМО реализован новый подход к созданию комфортных условий службы экипажа.

Корабли ПМО проектирует ЦМКБ «Алмаз», строит Средне-Невский судостроительный завод (СНСЗ, Санкт-Петербург).

На новом корабле так и на телеуправляемых и автономных подводных аппаратах предусмотрено формирование противоминного контура с применением новейших, высокоэффективных гидроакустических станций, размещаемых, интегрированной мостиковой системы, главного командного пункта - автоматизированной системы управления противоминными действиями. Вместе с тем, корабль способен использовать и традиционное тральное вооружение.

Корабли ПМО данного проекта имеют "самый большой в мире корпус.

Достоинством корпуса корабля ПМО является более высокая прочность в сравнении со стальными корпусами, что обеспечивает большую живучесть корабля при поиске мин. Срок службы корпуса из монолитного стеклопластика больше чем у корпуса из маломагнитной стали, а масса корпуса значительно меньше.

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