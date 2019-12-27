27.12.2019 (18:00)

В 2019 году в РВСН перевооружены и заступили на боевое дежурство пять ракетных полков

В 2019 году пять полков Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) обновили свои вооружения и заступили на боевое дежурство. Об этом доложил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев Министру обороны Российской Федерации генералу армии Сергею Шойгу на итоговом селекторном совещании с руководством Вооруженных Сил.

«Наиболее значимыми и важными событиями уходящего года для РВСН стали участие в стратегическом командно-штабном учении стратегических наступательных сил «Гром-2019», перевооружение пяти ракетных полков с постановкой на боевое дежурство и наращиванием боевого состава группировки РВСН», — сказал Сергей Каракаев.

Он сообщил, что мероприятия, предусмотренные планом деятельности войск на 2019 год, выполнены в полном объеме.

«План поставок вооружения и военной техники в рамках государственного оборонного заказа выполнен на 100%. Доля современных образцов составляет 76%», — уточнил командующий РВСН.

Сергей Каракаев также сообщил, что первый полк, вооружённый новым ракетным комплексом стратегического назначения «Авангард», заступил на боевое дежурство в Ясненской ракетной дивизии, дислоцирующейся в Оренбургской области.

«Как уже было объявлено, выполнена задача Верховного Главнокомандующего и Министра обороны по постановке на боевое дежурство первого ракетного полка комплекса «Авангард» в Ясненской ракетной дивизии», — сказал командующий РВСН.

Он назвал это событие «наиболее значимым» для РВСН в уходящем году.

Сергей Каракаев также заявил, что мероприятия плана подготовки нового учебного года выполняются в полном объёме и без отклонений.

«Задание по набору на военную службу по контракту на этот год выполнено. Укомплектованность воинских должностей по контракту составляет 95%», — сообщил командующий РВСН.

По его словам, с начала текущего года обеспечены жильем 2466 семей военнослужащих, из них служебным — 1444.

В заключение своего доклада генерал-полковник Сергей Каракаев сообщил, что в военном параде на Красной площади 9 мая 2020 года будут задействованы ракетные комплексы «Ярс» из состава Тейковской дивизии РВСН (Ивановская область).

«Подготовка к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне организована. Парадные расчеты приступили к проведению тренировок. Также готовится техника ракетного полка «Ярс» Тейковской ракетной дивизии», — сказал командующий РВСН.

Сергей Каракаев также отметил, что продолжается принесение иконы святой великомученицы Варвары по гарнизонам, соединениям и воинским частям РВСН с последующим её размещением в Главном храме Вооружённых Сил Российской Федерации.

Справочно:

В настоящее время в боевом составе РВСН семь типов ракетных комплексов, позволяющих эффективно ответить любым вызовам. Среди них четыре типа ракетных комплексов стационарного базирования: «Воевода», «Стилет», «Тополь-М» и «Ярс». В группировку мобильного базирования входят подвижные грунтовые ракетные комплексы «Тополь», «Тополь-М» и «Ярс».

В составе РВСН три ракетные армии, 12 ракетных дивизий, из которых четыре с шахтными пусковыми установками и восемь — с мобильными ракетными комплексами.

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