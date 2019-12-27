27.12.2019 (17:57)

Командующий группировкой войск России в Сирии назвал главным успехом в 2019 г контроль над Заевфратьем

Установление контроля над территориями в Заевфратье на северо-востоке Сирии стало ключевым достижением российской группировки войск в стране в 2019 году.

Об этом на селекторном совещании в Минобороны доложил командующий группировкой войск в Сирии генерал-лейтенант Александр Чайко.

«Ключевым событием года стало содействие правительству Сирии в установлении контроля над территорией в Заевфратье, в том числе блокирование районов проведения операции «Источник мира», совместные российско-турецкие патрулирования, в том числе с привлечением подразделений военной полиции, а также успешное решение задач по воздушному и наземному патрулированию», - сказал Александр Чайко.

Он пояснил, что это позволило увеличить площадь территории подконтрольной правительству Сирии.

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