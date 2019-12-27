Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

27.12.2019 (17:57)

Командующий группировкой войск России в Сирии назвал главным успехом в 2019 г контроль над Заевфратьем

Установление контроля над территориями в Заевфратье на северо-востоке Сирии стало ключевым достижением российской группировки войск в стране в 2019 году.

Об этом на селекторном совещании в Минобороны доложил командующий группировкой войск в Сирии генерал-лейтенант Александр Чайко.

«Ключевым событием года стало содействие правительству Сирии в установлении контроля над территорией в Заевфратье, в том числе блокирование районов проведения операции «Источник мира», совместные российско-турецкие патрулирования, в том числе с привлечением подразделений военной полиции, а также успешное решение задач по воздушному и наземному патрулированию», - сказал Александр Чайко.

Он пояснил, что это позволило увеличить площадь территории подконтрольной правительству Сирии.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Дежурные силы ПВО Восточного военного округа в течение года обнаружили на подлете к госгранице на востоке России более 135 тысяч летательных аппаратов
Командующий Северным флотом констатировал повышение активности НАТО в Арктике
Очередной спутник связи «Меридиан-М» запустят в январе с космодрома Плесецк
В 2020 году в ВДВ будет сформировано 18 новых воинских частей и подразделений

Метки:
Международная деятельность , Селекторное совещание
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false