27.12.2019 (17:55)

Старейшему ветерану легендарного гвардейского эсминца «Гремящий» исполнилось 100 лет

Сегодня в городе Северодвинске (Архангельская область) состоялось чествование ветерана Северного флота и Северного машиностроительного предприятия, который 8 лет служил и воевал на легендарном гвардейском эскадренном миноносце «Гремящий» Павла Васильевича Лапшинова. Ему исполнилось 100 лет!

От имени Главного командования Военно-Морского Флота России и командующего Северным флотом вице-адмирала Александра Моисеева юбиляра поздравил заместитель командира Беломорской военно-морской базы СФ капитан 1 ранга Александр Бойченко.

Месяц назад Павла Васильевича навестили представители экипажа современного корвета «Гремящий», который проходит завершающий этап ходовых испытаний на Северном флоте. По просьбе моряков Павел Лапшинов сделал запись в книге почетных посетителей корвета: «Желаю вам чтить и преумножать лучшие традиции моряков военных лет. Семь футов под килем и всех благ на счастье нашей Родины!».

Павел Васильевич Лапшинов с 1939 по 1947 год проходил военную службу на эсминце «Гремящий». Сначала на Балтийском, а затем и на Северном флоте. В течение Великой Отечественной войны в Заполярье заведование старшины 2-й статьи Лапшинова обеспечивало на центральном артиллерийском посту выдачу точных целеуказаний для орудий главного калибра.

С 1949 года Павел Васильевич работал на производственном объединении «Севмашпредприятие», был ответственным сдатчиком 12 подводных лодок. В сентябре 1977 года он вел строительство плавдока «Сухона», с помощью которого до сих пор выводятся из эллинга в акваторию предприятия современные атомные подводные лодки.

Павел Васильевич Лапшинов награжден орденами Отечественной войны II степени, Трудового Красного Знамени, английским Крестом Георга и многими медалями, является почетным гражданином города Северодвинска.



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